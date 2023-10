Il sogno di tornare a giocare la fase finale di un campionato europeo è destinato a rimanere tale per l’Irlanda. I Boys in Green hanno racimolato solamente 3 punti nel gruppo B, in cui i primi due posti erano praticamente prenotati dalle favoritissime Francia e Olanda.

Irlanda-Grecia, le probabili formazioni

IRLANDA (3-4-2-1): Bazunu; O’Shea, Collins, Duffy; Doherty, Cullen, Browne, Manning; Ogbene, Idah; Ferguson.

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Chatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Bouchalakis, Pelkas; Masouras, Pavlidis, Fountas

Irlanda-Grecia, dove vedere il match

La sfida tra Irlanda e Grecia è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà all’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio.