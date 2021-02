Haaland, il bomber fa impazzire le big del calcio

Haaland, il bomber del Borussia Dortmund verso una big?

Il futuro di Haaland potrebbe esser lontano dal Borussia Dortmund. Del talentuoso attaccante ha parlato l’agente Mino Raiola: “È ovvio che tutti guardano Erling come una delle nuove stelle perché è così difficile fare quello che fa lui alla sua età, al suo livello – ha ammesso l’agente italo-olandese ai microfoni di BBC Sport -. Sarà un astro del prossimo decennio perché vediamo che stelle come Ibrahimovic, Ronaldo e Messi stanno arrivando a un’età in cui tutti si chiedono: ‘Per quanto tempo possiamo ancora goderceli?’ Quindi tutti cercano la nuova generazione”.

Chi può permettersi Haaland?

“Solo un massimo di 10 club possono permettersi di acquistare Haaland… – ha confermato Raiola – e quattro di quei club sono in Inghilterra. Non credo che ci sia un direttore sportivo o un allenatore al mondo che potrebbe dirsi non interessato. È come dire: “C’è una squadra di Formula 1 che non sarebbe interessata ad avere Lewis Hamilton?”.

I numeri di Haaland

Erling Haaland è un attaccante di Borussia Dortmund. Il numero di maglia è 9. Erling Haaland è nato in Norway e ha 20 anni. La sua altezza è 194 cm ed il suo peso è 88 kg. Nella German Bundesliga stagione 2020/21, Erling Haaland ha giocato 16 partite (più 1 come riserva). Hanno effettuato 30 tiri in porta su un totale di 47 tiri e hanno segnato 17 goal (12,66 xG). Erling Haaland in media esegue 17 passaggi ogni partita con una percentuale di passaggi completati del 69% e effettua 3 assist. Erling Haaland ha ricevuto 2 gialli cartellini e 0 rossi cartellini. Nella Champions League stagione 2020, Erling Haaland giocato 5 partite. Hanno effettuato 14 tiri in porta su un totale di 20 tiri e segnato 8 goal (4,68 xG). Erling Haaland ha eseguito una media 18 passaggi ogni partita con una percentuale di passaggi completati del 75% e ha effettuato 1 assist. Erling Haaland ricevuto 1 gialli cartellino e 0 rossi cartellini.