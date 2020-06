Formula 1, Hamilton in pista a Silverstone per test Mercedes

Formula 1, Hamilton Silverstone: il campione in pista

Dopo Valtteri Bottas, oggi è toccato a Lewis Hamilton tornare ad assaporare la pista. Sul circuito di Silverstone il campione in carica per la prima volta da febbraio è salito sulla Mercedes per iniziare la preparazione al primo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1.

Hamilton Silverstone prova sulla W09 del 2018

Proprio come il compagno di scuderia, Hamilton ha guidato la W09 del 2018. Per Hamilton un test utile a riprendere confidenza con la macchina e ‘saggiare’ le norme di sicurezza dell’era Covid, in primis la mascherina obbligatoria per piloti e meccanici. La stagione del Mondiale, stravolta dall’emergenza coronavirus, scatterà in Austria nel weekend del 3-5 luglio.