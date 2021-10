Handanovic, la decisione dell’Inter | La proposta al portiere

Handanovic ancora in nerazzurro ma come vice Onana

L’Inter ha deciso, obiettivo dei nerazzurri rinnovare il contratto ad Handanovic per un’altra stagione a 2milioni di euro anziche i 3,5 attuali, per lui pronto il ruolo di vice Onana. Per la prossima stagione infatti la dirigenza nerazzurra ha già prenotato il portiere dell’Ajax, che la prossima estate si svincolerà a zero, un doppio affare per la dirigenza nerazzurra.

Handanovic dopo anni da numero 1 potrebbe decidere di accettare la proposta dei nerazzurri, finire la carriera in nerazzurro come vice del futuro numero 1 interista. Come accaduto in passato ai tempi di Julio Cesar. L’Inter non vuol trovarsi spiazzata, confermare l’esperto Handanovic permettendo al nuovo numero 1 di inserirsi con meno pressioni l’obiettivo di Marotta e soci.