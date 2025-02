Happy New Milan: i rossoneri battono la Roma e volano in semifinale di Coppa Italia (3-1)

Notte a tinte rossonere a San Siro, con il Milan che batte la Roma per 3-1. Giallorossi già fuori dalla gara nella prima frazione con doppietta del grande ex della gara Abraham. Nella ripresa l’ingresso in campo di Santiago Giménez e João Félix. Il portoghese protagonista del terzo gol. In mezzo la rete di Dovbyk.

Milan – Roma, la rivolta dell’ex: doppietta di Abraham nel primo tempo

Il primo tempo ha un grande protagonista: Tammy Abraham, ex della gara. Il vantaggio rossonero già al sedicesimo minuto. Su tiro di Reijnders, respinto da Svilar, arriva Theo Hernández che la mette dove c’è l’inglese pronto, con uno stacco, a battere l’estremo difensore giallorosso. La formazione di Claudio Ranieri prova a reagire, ma al quarantaduesimo arriva il raddoppio rossonero. Stesso copione del primo gol: assist Theo Hernández e gol di Tammy Abraham. Il francese serve l’attaccante, il quale, indisturbato, supera nuovamente Svilar, regalando il raddoppio alla squadra di casa.

Milan – Roma, João meravigliao: esordio con gol per il portoghese

La Roma tenta di riportare la gara in ordine, dopo un primo tempo a tinte rossonere, e trova il gol che accorcia le distanze al cinquantaquattresimo. Traversone di Angeliño, sporcato da Walker, che finisce dalle parte di Dovbyk, che non sbaglia, di testa, da distanza ravvicinata. Lo spartiacque della gara è l’ingresso in campo dei grandi attesi del Milan: Santiago Giménez e João Félix. È la coppia di nuovi acquisti ad illuminare la notte di San Siro: il messicano serve il portoghese in profondità, che, con uno scavetto, non lascia scampo ad impotente Svilar. Annullate ben due reti nella ripresa, entrambe per fuorigioco a Jimenez, prima, a Pellegrini (probabile autorete di Reijnders), poi.