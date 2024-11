Hummels riacciuffa il Tottenham (2-2) | Prova d’orgoglio della squadra di Ranieri

Claudio Ranieri si aspettava una reazione e possiamo dire che questa c’è stata. Avvio subito in salita per i giallorossi, che passano in svantaggio grazie ad un calcio di rigore assegnato per fallo su Hummels e trasformato da Son. La squadra di Ranieri però non si perde d’animo e al 20′ trova il pareggio con Ndicka che pareggia i conti su calcio di punizione. I giallorossi, galvanizzati dalla rete del pareggio vanno anche in vantaggio complice un gran gol di El Shaarawy, anche se il Var ferma tutto. Spingono però anche gli Spurs, che al 34′ raddoppiano con Johnson bravo a tagliare la strada e a battere Svilar.Si chiude così il primo tempo con la squadra di Postecoglou in vantaggio.

Tottenham-Roma, bene la squadra di Ranieri

Anche la ripresa però regala spettacolo, con Ranieri che cambia Dybala con Soulè e con i giallorossi che si vedono annullare altri 2 gol per fuorigioco, uno con Konè e l’altro con Dovbyk. Partita con tante emozioni tra le due squadre, che colpiscono più legni per parte e giocano a viso aperto. I giallorossi provano il tutto per tutto nel finale con Ranieri che inserisce Zalewski e Saelemaekers, mentre dall’altra parte tocca a Werner tenere palla. Prova d’orgoglio quella della compagine giallorossa, che nel finale trova un pareggio insperato con Hummels che da due passi batte il portiere del Tottenham. Bene la squadra giallorossa che trova un punto che smuove poco ma che almeno dà morale in vista dell’Atalanta.

Tottenham-Roma, il tabellino:

TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Pedro Porro, Dragusin, B. Davies, Gray; Sarr, Bentancur, Johnson; Kulusevski, Solanke, Son. A disposizione: Austin, Whiteman, Bissouma, Maddison, Udogie, Bergvall, Werner, Olusesi, King, Williams-Barnett, Hardy. Allenatore: Ange Postecoglou

ROMA (3-5-2): Svilar; N’Dicka, Hummels, Mancini; Angelino, Koné, Parades, Zeki Celik (dal 20′ st Zalewski), El Shaarawy, Dovbyk, Dybala (dal 1′ st Soulè). A disposizione: Marin, Ryan, Cristante, Pellegrini Lo., Abdulhamid, Soulè, Le Fée, Baldanzi, Saelemaekers, Zalewski, Pisilli, Sangare. Allenatore: Claudio Ranieri

Reti: al 5′ pt Son (rigore), al 20′ pt N’Dicka, al 33′ pt Johnson, al 46′ st Hummels

Ammonizioni: Kulusevski, Paredes, Bentancur

Recupero: 4′ pt, 5′ st