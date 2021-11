Con quel cognome non c’erano dubbi che Valentin Paret-Peintre potesse essere uno dei nuovi campioni del ciclismo.

Scalatore francese classe 2001 e fratello del già conosciutissimo Aurelien, il giovane Valentin si appresta a fare il grande salto nel professionismo, raggiungendo appunto il fratello alla AG2R Citroen Team.

Ciclismo, i nuovi campioni: Valentin Paret-Peintre sulle orme del fratello

Paret-Peintre lascia il dilettantismo e approda all’olimpo del ciclismo dopo due anni nella categoria Under 23. Scalatore longilineo arriva da due stagioni in cui ha vinto soltanto una corsa, una tappa al Ronde de l’Isard, ma in cui ha dimostrato doti da corridore su cui è possibile scommettere per il futuro.

Attaccante nato e generoso ha dato spesso la sensazione di essere un pò scriteriato tatticamente ma anche di avere margini di miglioramento enormi. La AG2R scommette forte sul suo talento e la Francia spera di aver trovato in lui il nuovo Voeckler, corridore magari non troppo vincente ma in grado di esaltare la folla con attacchi di altri tempi.

