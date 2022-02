Ibrahimovic ancora fuori, brutte notizie per lo svedese

Non arrivano buone nuove per Zlatan Ibrahimovic, lo svedese dovrà restare anche con la Sampdoria. I tempi di recupero sembrano allungarsi, obiettivo a questo punto recuperarlo per la sfida di Coppa Italia con l’Inter. L’attaccante non ha purtroppo ancora smaltito l’infiammazione al tendine d’Achille e, dopo Inter e Lazio, salterà sicuramente anche il match di domenica contro la Sampdoria.