Milan parla Ibrahimovic

“Così pensate che io abbia finito, che la mia carriera finirà presto. Non mi conoscete”. Zlatan Ibrahimovic lancia, tramite i suoi canali social, un messaggio riferito al suo futuro. Il 39enne attaccante è in scadenza di contratto con il Milan ma ancora non c’è stato un incontro con la dirigenza sull’eventuale rinnovo. La certezza, almeno stando alle sue parole, è la volontà di proseguire ancora con il calcio giocato.

Il video di Zlatan Ibrahimovic

“Per tutta la vita ho dovuto combattere. Nessuno credeva in me, così ho dovuto credere in me stesso. Alcune persone volevano distruggermi, ma mi hanno solo reso più forte. Altri volevano sfruttarmi, ma mi hanno reso più furbo. E ora pensate che io sia finito”, dice lo svedese in un video che raccoglie alcuni dei suoi gol e delle sue giocate. “A tutti voi, ho solo una cosa da dire: non sono come voi, perché non sono voi. Sono Zlatan Ibrahimovic, e mi sto solo riscaldando”, aggiunge.