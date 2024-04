Milan, il diavolo cambia pelle: allenatore, addii e rivoluzione

Il Milan deve ancora metabolizzare la sconfitta nel Derby che ha regalato la seconda stella ai cugini interisti, ma deve farlo in fretta perché sabato gioca a Torino contro la Juventus lo scontro diretto per il secondo posto. I quotidiani si concentrano sul futuro più che mai incerto di Stefano Pioli, che pare indirizzato verso l’addio a fine stagione. Inoltre circolano molte voci di mercato sui possibili acquisti estivi dei rossoneri, ma anche su qualche cessione pesante.

Rassegna stampa Milan

La Gazzetta dello Sport in prima pagina racconta della situazione di Maignan e Theo, che sono in bilico fra un rinnovo complicato e gli interessi dei top club europei. “Theo e Maignan in vendita: via a 100 milioni. Milan , si cambia” è il titolo scelto dalla rosea. All’interno del giornale si parla anche dell’addio di Pioli e come opzione da nuovo allenatore spunta il nome di Tedesco, attuale CT del Belgio. In aggiunta la rosea vede Guirassy come favorito per diventare il nuovo centravanti titolare del Milan.

Il QS mette in prima pagina Pioli con il titolo: “Il Milan prepara la rifondazione. Pioli Sarà addio”. Il sottotitolo invece recita: “Lopetegui, Fonseca o Xavi per la panchina. A Torino contro la Juve senza tre squalificati”.

Tuttosport invece propone altri candidati alla panchina rossonera: “I tifosi sognano Conte, al Milan piace Conceiçao”. Anche il giornale di Torino sottolinea come l’avventura di Pioli in rossonero sia al capolinea, e oltre ai nomi del titolo aggiunge l’ipotesi Van Bommel.

Il Corriere dello Sport parla dell’accordo ormai raggiunto fra Giroud e i Los Angeles FC: “Giroud a Los Angeles, c’è Guirassy”. Come dice il titolo oltre a riportare la situazione del numero 9 si indicano i possibili sostituti, tra cui spiccano Guirassy e Jonathan David.

Il Corriere della Sera riporta la notizia che uno dei numerosi candidati a succedere a Pioli nella prossima stagione è Francesco Farioli, che sta facendo benissimo al Nizza a soli 35 anni. Questo il titolo: “Farioli fra i candidati per diventare l’allenatore dopo Pioli”.