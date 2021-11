Ibrahimovic parla del suo futuro in Nazionale e al Milan

Zlatan Ibrahimovic continuerà a vestire la maglia della Nazionale svedese. Nonostante i vari infortuni che lo hanno tenuto fuori dal rettangolo verde, il bomber rossonero non molla e continua a essere sempre incisivo: in campo e non. Highlander Ibra conosce i suoi limiti e con la saggezza che lo contraddistingue sa come dosare le energie. “Dopo aver fatto 30 anni così ho notato che i dolori fisici non spariscono, potrebbero aumentare e basta. In Italia, al Milan, ho un fisioterapista che mi segue 24 ore al giorno. Per ogni minima cosa interviene, appena sento qualcosa devo curarmi subito”.

LEGGI ANCHE:

Quando smetterà di giocare Ibra? Questa domanda non può avere una risposta esatta, ma Zlatan ha deciso di eliminare alcuni dubbi: “Non ho deciso quando smettere, voglio continuare il più possibile e non voglio pensare a quando non giocherò più. Finché verrò chiamato, giocherò dando il massimo”.