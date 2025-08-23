Il Napoli di Antonio Conte debutta in campionato sabato 23 agosto alle 18:30 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, in un match che porta con sé subito tante incognite. L’infortunio di Lukaku, che resterà fuori fino a novembre, lascia scoperto il reparto offensivo e mentre la trattativa per Hojlund resta in corso, il tecnico azzurro si affiderà immediatamente a Lorenzo Lucca, appena arrivato e già chiamato a reggere il peso dell’attacco. In difesa, spazio a Juan Jesus, preferito a Buongiorno che verrà gestito con cautela dopo il lungo stop, mentre sulla corsia sinistra sarà Olivera a prendere il posto di Gutiérrez, fermato da un problema fisico.

Sul fronte opposto, Grosso lancerà dal primo minuto tre volti nuovi: Turati tra i pali, Koné in mezzo e Walukiewicz in difesa. In panchina invece Idzes, Candè e Fadera. Conferma invece per Laurienté, al centro delle voci che lo danno vicino al Besiktas

Sassuolo-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Boloca, Ghion; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.