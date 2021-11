Calciomercato Milan, duello con la Fiorentina per il bomber da 30 gol

Julian Alvarez è finito sul taccuino di Maldini e Pradè. Il River Plate infatti ha gettato la spugna e accettato il fatto di dover perdere il centravanti già a gennaio. La richiesta iniziale è sempre di venticinque milioni, ma il club argentino al momento non ha ricevuto offerte a queste condizioni.

Milan e Fiorentina possono anche investire i venticinque milioni richiesti dal River, ma tutto dipende da Vlahovic e da Commisso dalla parte gigliata. Per i rossoneri tale investimento andrebbe a braccetto con il passaggio al turno successivo di Champions League.

Pioli e Italiano avrebbero bisogno di uno come Alvarez in quanto può anche giocare da esterno e da numero 9 e il suo arrivo migliorerebbe sensibilmente l’attacco di entrambe le squadre. Avere una soluzione in più in attacco renderebbe più pericolosa la manovra offensiva che avrebbe bisogno di trovare il bomber da doppia cifra. Proprio come Alvarez che ha segnato quasi 30 gol con la maglia del River a soli ventuno anni.