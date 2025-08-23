La nuova Serie A della Lazio riparte domenica 24 agosto dal Sinigaglia di Como, teatro del secondo esordio di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Il tecnico si presenterà con una rosa condizionata dalle assenze: Romagnoli è fermato dalla squalifica, Patric non recupera dall’infortunio e Gigot resta fuori in attesa di sviluppi sul mercato. La formazione, complice anche una campagna acquisti bloccata, ricalcherà in larga parte quella della scorsa stagione, con poche novità rispetto al recente passato.

Il Como di Fabregas, invece, si affida subito ai nuovi innesti: Ramon, Baturina e Rodriguez troveranno spazio dal primo minuto, mentre Diao, reduce da infortunio, partirà dalla panchina pronto eventualmente a subentrare. In avanti è aperta la sfida tra Douvikas e Morata, con l’ex Atlético favorito per guidare l’attacco. Non saranno della partita i neoacquisti Kunh e Addai, entrambi ai box per problemi fisici.

Lazio-Como, probabili formazioni e dove vederla

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Rodriguez, Paz, Baturina; Morata. Allenatore: Fabregas.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Addai, Dossena, Kuhn.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: Romagnoli

Indisponibili: Isaksen, Patric.