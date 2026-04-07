Il calcio piange Mircea Lucescu

Si è spento Mircea Lucescu, apprezzato allenatore di origine rumene all’età di 80 anni. Lucescu è stato allenatore in Italia di Pisa, Brescia, Reggiana ed Inter, portato per la prima volta nella nostra nazione da Anconetani.

Il 15 luglio 2009, Lucescu ha avuto un infarto, subendo un intervento d’urgenza al cuore in un ospedale di Donetsk.

Il 6 gennaio 2012 è stato coinvolto in un incidente stradale con un tram, a Bucarest, rimanendo ferito

Nella mattinata del 3 aprile 2026 viene ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di un doppio infarto, venendo indotto in coma farmacologico qualche giorno dopo.

Di seguito il comunicato ufficiale dell’ospedale di Bucarest:

“Oggi, martedì 7 aprile 2026, intorno alle 20:30, è stata annunciata la scomparsa del signor Mircea Lucescu. Il signor Mircea Lucescu è stato uno degli allenatori e giocatori di calcio rumeni di maggior successo, il primo a qualificare la nazionale rumena per un Campionato Europeo, nel 1984.”

Intere generazioni di rumeni sono cresciute con la sua immagine nel cuore, come simbolo nazionale. Che Dio abbia in gloria la sua anima!”