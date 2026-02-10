Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
mercoledì, Febbraio 11, 2026
Home Serie A Il Como elimina il Napoli ai calci di rigore

Il Como elimina il Napoli ai calci di rigore

Di
Fabiano Corona
-
19
serie a enilive 2024 2025: lazio vs como
L’URLO DI CESC FABREGAS CHE PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Como di Fabregas va avanti in Coppa Italia

IL TABELLINO
NAPOLI-COMO 1-1

MARCATORI: 38′ Baturina (C), 46′ Vergara (N)

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi (60′ Politano), Lobotka, Elmas, Olivera (60′ Spinazzola); Vergara, Giovane (60′ Alisson); Hojlund (74′ Lukaku). All. Conte.

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Ramon (53′ Kempf), Diego Carlos, Valle; Sergi Roberto (66′ Da Cunha), Caqueret (53′ Douvikas), Perrone; Addai (65′ J. Rodriguez), Nico Paz (82′ Vojvoda), Baturina. All. Fabregas.

ARBITRO: Manganiello

AMMONITI: Ramon (C), Sergi Roberto (C), Elmas (N)

ESPULSI: –

Calci di rigore

Segna Spinazzola

Segna Baturina

Sbaglia Lukaku

Segna DouvikasSegna Politano

Segna Da Cunha

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598