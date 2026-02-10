Il Como elimina il Napoli ai calci di rigore

Il Como di Fabregas va avanti in Coppa Italia
IL TABELLINO
NAPOLI-COMO 1-1
MARCATORI: 38′ Baturina (C), 46′ Vergara (N)
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi (60′ Politano), Lobotka, Elmas, Olivera (60′ Spinazzola); Vergara, Giovane (60′ Alisson); Hojlund (74′ Lukaku). All. Conte.
COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Ramon (53′ Kempf), Diego Carlos, Valle; Sergi Roberto (66′ Da Cunha), Caqueret (53′ Douvikas), Perrone; Addai (65′ J. Rodriguez), Nico Paz (82′ Vojvoda), Baturina. All. Fabregas.
ARBITRO: Manganiello
AMMONITI: Ramon (C), Sergi Roberto (C), Elmas (N)
ESPULSI: –
Calci di rigore
Segna Spinazzola
Segna Baturina
Sbaglia Lukaku
Segna DouvikasSegna Politano
Segna Da Cunha