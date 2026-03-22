Il Como passeggia sui resti del Pisa. Vittoria che profuma di Champions per i lariani

Il Como archivia con facilità la pratica Pisa, rifila cinque reti ai nerazzurri ed ora il sogno Champions inizia a realizzarsi, con distanza che sale a sei lunghezze sulla quinta, in attesa della Roma. Per il Pisa è notte fonda e la retrocessione è ormai ad un passo, con oggi che si è vista realmente la netta differenza di organico da una vera squadra di Serie A, anche se a onor del vero, due reti sono state annullate alla squadra di Hiljemark causa fuorigioco. Il Como va a segno con Diao dopo sette minuti, il raddoppio è di Douvikas sempre su assist di Diao, al terzo del secondo tempo va a segno Baturina subentrato a Rodriguez infortunato. Nico Paz al 75′ va a segno su assist di Cacqueret, spagnolo che non andava a rete da quattro gare. La squadra di Fabregas segna la cinquina con Perrone su assist di Kuhn, con la difesa nerazzurra in stile belle statuine.

IL TABELLINO

Como-Pisa 5-0

COMO: Butez J., Van der Brempt I., Diego Carlos, Kempf M. O., Moreno A., Perrone M., Da Cunha L. (dal 14′ st Caqueret M.), Diao A., Paz N., Rodriguez J. (dal 37′ pt Baturina M.), Douvikas A. (dal 14′ st Morata A.). A disposizione: Baturina M., Caqueret M., Cavlina N., De Paoli C., Goldaniga E., Kuhn N., Lahdo A., Morata A., Roberto S., Smolcic I., Tornqvist N., Valle A., Vigorito M., Vojvoda M. Allenatore: Fabregas C..

PISA: Nicolas Andrade, Caracciolo Ant., Albiol R., Canestrelli S.(22’st Illing jr), Leris M., Loyola F. (dal 19′ st Stengs C.), Hojholt M., Akinsanmiro E. (dal 1′ st Meister H.), Angori S., Moreo S. (dal 6′ st Stojilkovic F.), Tramoni M.(al 22’st Piccinini). A disposizione: Bettazzi B., Bozhinov R., Calabresi A., Coppola F., Iling Junior S., Lorran, Luppichini M., Meister H., Piccinini G., Semper A., Stengs C., Stojilkovic F., Toure I. Allenatore: Hiljemark O..

Reti: al 7′ pt Diao A. (Como) , al 29′ pt Douvikas A. (Como) , al 3′ st Baturina M. (Como), al 30’st Nico Paz,, al 36’st Perrone .

Ammonizioni: al 35′ pt Canestrelli S. (Pisa), al 6′ st Angori S. (Pisa).