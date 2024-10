Il Milan cerca rinforzi a centrocampo per gennaio | Cardoso primo obiettivo, ma occhio a Casadei…

A causa del lungo infortunio di Ismael Bennacer e dell’avvio di stagione deludente di Loftus Cheek, il Milan cerca un nuovo centrocampista per Paulo Fonseca a partire già dalla prossima sessione di mercato. E i dirigenti rossoneri sono tornati a spulciare i nomi sondati quest’estate.

Milan, Cardoso primo obiettivo per il centrocampo | Ma occhio anche a Chukwuemeka e Casadei del Chelsea

Il primo nome sulla lista è quello di Johnny Cardoso del Betis Siviglia, centrocampista di qualità e quantità che piace al Milan ormai da un po’. Il prezzo per il classe 2001 potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Forse più economico, considerate le esigenze del Chelsea di vendere, potrebbe essere il cartellino di un altro centrocampista con quelle caratteristiche lì, Carney Chukwuemeka del Chelsea. Il Milan ci pensa, ma del Chelsea, secondo la Gazzetta dello Sport interessa anche Cesare Casadei, che in Inghilterra non è ancora riuscito a sfondare ma le cui qualità sono ben note agli addetti ai lavori. Il ragazzo, tra l’altro, è milanista, e gradirebbe un ritorno in Italia. L’operazione resta complicata