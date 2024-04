Ambientarsi non è facile per nessuno, per alcuni ci vuole più tempo, sarà andata così a Samuel Chukwueze, attaccante del Milan, arrivato a Milanello a fine luglio 2023. Il ventiquattrenne dei rossoneri sembra essersi sbloccato.

Il Milan riscopre Chukwueze nel finale di stagione

Forse ci è voluto troppo per vedere il vero Samuel Chukwueze, ma ciò che conta davvero è che finalmente Pioli potrà contare anche su di lui. L’esterno nigeriano ha iniziato a dare segnali contro il Verona, in gol tre settimane fa, per poi ripetersi contro il Newcastle, che ha dato il pass per l’Europa League, e ieri, a Firenze ha fatto puntare i riflettori tutti su se stesso.

Contro i Viola, l’ex Villarreal ha percorso senza sosta tutto il rettangolo di gioco per tutto il primo tempo, dimostrando l’essersi ambientato, ma soprattutto di essere uscito dal letargo tecnico. Una grande notizia per Stefano Pioli in vista di un finale di stagione ricco di impegni importanti. Parole importanti per Samuel da parte di Pioli e Florenzi: “Sappiamo le qualità di Chukwu, sappiamo quello che può dare a questa squadra: è ovvio che ci sono giocatori che hanno bisogno di un giorno di adattamento e altri che hanno bisogno di mesi, speriamo che il suo sia finito, perché noi vogliamo vedere questo Samu”. Parole importanti anche quelle di Pioli: “Sta bene da un po’ di tempo, gli ha fatto bene il gol a Verona così come non andare in nazionale, in modo da allenarsi con noi. Si è meritato l’occasione di Firenze, è un ragazzo che ha faticato all’inizio. Ci ha messo un po’ di più dei compagni ad ambientarsi, ma è un giocatore a tutti gli effetti importante per la squadra”.