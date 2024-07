Il Milan sogna il doppio colpo | Todibo oltre a Pavlovic per completare il pacchetto arretrato

Il Milan prova il doppio colpo in difesa. In trattativa con Pavlovic si punta anche Todibo, per cui c'è la concorrenza della Juventus.

Il Milan scatenato in queste ore sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni la squadra del neo-allenatore Fonseca sta cercando rinforzi nel reparto arretrato e avrebbe messo con forza gli occhi non solo su Pavlovic, per cui è già iniziata una trattativa, ma anche su Todibo, già obiettivo di mercato della Juventus. Le sue prestazioni nell’ultima stagione col Nizza hanno attirato l’attenzione sull’ex-Barcellona di molte squadre europee, ma Juventus e Milan sembrano le più convinte.

Thiaw potrebbe partire per lasciar spazio a Todibo, ma occhio anche alle offerte per Tomori

Lo staff di mercato rossonero prima di poter essere in grado di affondare il colpo su Todibo, ha in programma di vendere uno fra Tomori e Thiaw secondo i colleghi di footmercato.net. Nel frattempo, sul classe ’99 si sarebbero iniziate a muovere anche squadre di Premier League, come ad esempio Aston Villa e West Ham.