Juventus, dopo Kiwior spunta il nome di Todibo | La richiesta del Nizza

Per arrivare al francese servono delle cessioni

La rivoluzione della Juventus ha avuto inizio sin dai primi giorni di mercato, in cui i bianconeri hanno accolto alla Continassa alcuni dei giocatori più ricercati di questa sessione estiva (Douglas Luiz, Di Gregorio e Khephren Thuram), ma il piano di Giuntoli per colmare il gap con l’Inter coinvolge anche la difesa.

Juventus, Todibo e Kiwior gli obiettivi in difesa

Buongiorno e Calafiori, nonostante non siano stati ancora ufficializzati da Napoli e Arsenal, sono ormai sfumati, e le principali alternative individuate dalla dirigenza bianconera sono Kiwior dei Gunners e Jean Claire Todibo del Nizza.

La formula che la Vecchia Signora vorrebbe applicare per entrambi i difensori è quella del prestito, attualmente non approvata nè dai francesi né dagli inglesi, disposti a far partire i propri giocatori solo a titolo definitivo.

Per Todibo i rossoneri chiedono una cifra intorno ai 40 milioni, soldi di cui la Juventus attualmente non dispone, ma che arriverebbero dalle cessioni di Soule, Huijsen, Chiesa e Arthur, i cui ricavi finanzierebbero sia il nuovo difensore che Koopmeiners, sempre più vicino a lasciare Bergamo in direzione Torino.