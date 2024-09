Il Napoli batte il Cagliari (0-4) e vola in testa alla classifica | Ancora in gol Kvaratskhelia e Lukaku

Partita molto pimpante nel primo tempo, ben giocata da entrambe le squadre che si equivalgono nelle occasioni da gol ma non nel punteggio. Passa infatti il Napoli con un gol abbastanza fortunoso di Di Lorenzo, complice la deviazione di Yerri Mina. Il Cagliari non si scoraggia e crea parecchi problemi al Napoli, che viene salvato più volte da uno strepitoso Meret. Nel secondo tempo la musica non cambia, il Cagliari se la gioca ma il Napoli quando avanza fa paura e trova in ripartenza il gol dello 0-2 con Kvaratskhelia imbeccato da Lukaku. Il georgiano poi restituisce l’assist su un errore marchiano di Scuffet e Lukaku da pochi passi non può sbagliare. Il gol di Buongiorno sugella lo 0-4 e il trionfo del Napoli. Terza vittoria consecutiva per gli uomini di Conte.

Cagliari-Napoli, il tabellino del match:

CAGLIARI: Scuffet S.(P), Zappa G., Mina Y., Luperto S., Azzi P. (dal 14′ st Mutandwa K.), Deiola A.(C), Marin R. (dal 32′ st Makoumbou A.), Gaetano G. (dal 14′ st Zortea N.), Augello T., Luvumbo Z., Piccoli R. (dal 32′ st Pavoletti L.). A disposizione: Adopo M., Ciocci G.(P), Felici M., Jankto J., Lapadula G., Makoumbou A., Mutandwa K., Obert A., Palomino J. L., Pavoletti L., Sherri A.(P), Viola N., Wieteska M., Zortea N. Allenatore: Nicola D..

NAPOLI: Meret A.(P), Di Lorenzo G.(C), Rrahmani A., Buongiorno A., Mazzocchi P., Anguissa F., Lobotka S. (dal 30′ st Gilmour B.), Spinazzola L. (dal 19′ st Olivera M.), Politano M. (dal 36′ st David Neres), Kvaratskhelia K. (dal 29′ st McTominay S.), Lukaku R. (dal 29′ st Simeone G.). A disposizione: Caprile E.(P), Contini N.(P), David Neres, Folorunsho M., Gilmour B., Juan Jesus, Marin R., McTominay S., Ngonge C., Olivera M., Raspadori G., Simeone G., Zerbin A. Allenatore: Conte A..

Reti: al 18′ pt Di Lorenzo G. (Napoli) , al 21′ st Kvaratskhelia K. (Napoli) , al 25′ st Lukaku R. (Napoli), al 48′ st Buongiorno

Ammonizioni: al 30′ st Mina Y. (Cagliari) al 42′ pt Lobotka S. (Napoli), al 12′ st Lukaku R. (Napoli).