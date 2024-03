Il Napoli non ci sta, niente patch ‘Keep racism out’ sulla maglia | Il caso Juan Jesus

Il Napoli non ha gradito la decisione del giudice sportivo di assolvere Acerbi per le presunte frasi razziste nei confronti di Juan Jesus. Decisione importante e clamorosa del club partenopei, non sarà infatti apposta la patch “Keep racism out” dell’omonima campagna antirazzismo promossa dalla Lega Serie A in occasione della partita di sabato prossimo contro l’Atalanta.

Il Napoli protesta in questo modo

Questo l’annuncio di Tommaso Bianchini, responsabile marketing del club azzurro: “Il Napoli ha comunicato che qualsiasi iniziativa contro il razzismo sarà fatta dal Napoli stesso direttamente e non più per interposti enti, società o organizzazioni. Quindi andremo avanti da soli”, ha concluso Bianchini rispondendo a una domanda sulla decisione del Napoli a seguito del caso dei presunti insulti razzisti del calciatore dell’Inter Francesco Acerbi nei confronti del giocatore azzurro Juan Jesus.