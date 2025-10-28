Il Napoli vince a Lecce grazie ad una rete di Anguissa. I giallorossi sprecano il rigore del vantaggio

Il Napoli soffre ma riesce a vincere la partita contro un Lecce che nella ripresa ha sprecato la rete del vantaggio con Camarda che si è fatto parare il rigore da Milinkovic Savic. Nella prima frazione di gioco si contano poche azioni da rete, con Gilmour e Pierotti che provano a portare le loro squadre in vantaggio. Nella ripresa al 10′ potrebbe esserci la svolta con l’arbitro che dopo il controllo VAR assegna un rigore ai padroni di casa, ma Camarda si fa ribattere la conclusione. Gol sbagliato e gol subito, Anguissa al 24′ di testa servito da Neres batte Falcone. Il Lecce si butta in avanti, ma il Napoli riesce a controllare la partita e ad incamerare i tre punti.

Il tabellino

Lecce-Napoli 0-1

LECCE: Falcone W., Veiga D., Gaspar K., Tiago Gabriel, Gallo A., Coulibaly L. (dal 32′ st Pierret B.), Ramadani Y., Berisha M. (dal 32′ st Maleh Y.), Pierotti S. (dal 1′ st Tete Morente), Camarda F. (dal 25′ st Stulic N.), Banda L. (dal 20′ st Ndri K.). A disposizione: Fruchtl C., Helgason T. J., Kaba M., Kouassi C., Kovac N., Maleh Y., Ndaba C., Ndri K., Pierret B., Sala A., Samooja J., Siebert J., Stulic N., Tete Morente Allenatore: Di Francesco E..

NAPOLI: Milinkovic-Savic V., Di Lorenzo G., Buongiorno A., Juan Jesus, Olivera M. (dal 16′ st Spinazzola L.), Anguissa F., Gilmour B., Elmas E. (dal 40′ st Gutierrez M.), Politano M. (dal 16′ st McTominay S.), Lucca L. (dal 16′ st Hojlund R.), Lang N. (dal 3′ st David Neres). A disposizione: Ambrosino G., Beukema S., Contini N., David Neres, Ferrante M., Gutierrez M., Hojlund R., Marianucci L., Mazzocchi P., McTominay S., Rrahmani A., Spinazzola L., Vergara A. Allenatore: Conte A..

Reti: al 24′ st Anguissa F. (Napoli) .

Ammonizioni: al 17′ st Ramadani Y. (Lecce), al 43′ st Ndri K. (Lecce) al 26′ pt Olivera M. (Napoli).

Rigori sbagliati: al 10′ st Camarda F. (Lecce).