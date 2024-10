Il Napoli vince ancora battendo il Como al Maradona (3-1) | A segno McTominay, Lukaku e Neres

Partita frizzante tra Napoli e Como al Maradona che si apre subito dopo 25 secondi col primo gol in Serie A di Scott McTominay, su imbucata di Romelu Lukaku. Il Como non si fa abbattere dalla rete dello scozzese e inizia a macinare gioco e occasioni, sempre dalla distanza con i tiri di Nico Paz e Strefezza. Al quarto tentativo, il secondo personale, Strefezza trova il gol con una rasoiata potente e precisa a incrociare che si insacca all’angolino alle spalle di Caprile. Il Napoli fatica un po’ nel primo tempo, che vede il Como venir fuori bene. Nella seconda frazione di gioco la musica cambia e il Napoli cerca di imporre subito il proprio gioco, con aggressività e velocità. Al minuto 52 Olivera si guadagna un calcio di rigore su un errore in impostazione di Sergi Roberto, che Lukaku trasforma per il 2-1 del Napoli. Ancora una volta imbuca Romelu Lukaku, che manda in porta David Neres appena entrato al posto di Kvara, e il brasiliano davanti al portiere non sbaglia. E’ 3-1 per il Napoli di Conte che vince ancora e si consolida in vetta alla classifica.

Napoli-Como, il tabellino del match:

NAPOLI (4-3-2-1): 25 Caprile; 22 Di Lorenzo, 33 Rrahmani, 4 Buongiorno, 17 Olivera; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 8 McTominay; 21 Politano (dal 34′ st 30 Mazzocchi), 77 Kvaratskhelia (dal 34′ st 7 Neres); 9 Lukaku. A disposizione: 14 Contini, 12 Turi, 5 Juan Jesus, 6 Gilmour, 16 Rafa Marin, 7 Neres, 18 Simeone, 23 Zerbin, 26 Ngonge, 30 Mazzocchi, 37 Spinazzola, 81 Raspadori, 90 Folorunsho. Allenatore: Conte.

COMO (4-4-1-1): 1 Audero; 77 Van Der Brempt, 2 Kempf, 13 Dossena, 18 Moreno; 7 Strefezza, 23 Perrone, 20 Roberto, 16 Fadera (dal 23′ st 90 Verdi); 79 Nico Paz; 10 Cutrone. A disposizione: 25 Reina, 3 Sala, 5 Goldaniga, 8 Baselli, 9 Gabrielloni, 11 Belotti, 14 Jasim, 15 Fellipe Jack, 26 Engelhardt, 27 Braunoder, 33 Da Cunha, 36 Mazzitelli, 90 Verdi. Allenatore: Fabregas.

Reti: al 1′ pt McTominay, al 44′ pt Strefezza, all’8′ st Lukaku, al 41′ st Neres

Ammonizioni: Buongiorno (N)

Recupero: 1′ pt, 5′ st