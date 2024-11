Il riscatto del Bari con nuove speranze di classifica

Indubbiamente il Bari, nell’attuale stagione della Serie B, qualcosa di insolito l’ha già fatto: ha collezionato 5 pareggi consecutivi e obiettivamente bisogna riconoscere che non è da tutti. Se una formazione pareggiasse tutte le partite del campionato cadetto raccoglierebbe 38 punti, sufficienti a salvarsi ma totalmente inutili in chiave play-off.

L’idea di raccogliere punti con un comportamento sparagnino non paga. Lo sanno le scuderie di Formula 1 che preparano le gare puntando quasi esclusivamente sul minor numero di cambio gomme possibili confidando in tal modo di limitare il divario con le scuderie più forti. Lo sapeva anche Patrick Tambay (1949 – 2022), pilota di Formula 1, soprannominato “il ragioniere”, campione di piazzamenti e chiamato a sostituire Gilles Villeneuve dopo il tragico incidente di Zolder nel 1982. Nel biennio in Ferrari, alla guida di una vettura tanto forte quanto pericolosa collezionò prevalentemente secondi e terzi posti che non gli valsero a niente.

Ritornando al Bari e alla sua attuale stagione in Serie B occorre rilevare che la classifica ben rispecchia l’attuale condizione della squadra. I pugliesi sono al decimo posto con 13 punti all’attivo, tutto sommato lontani ma non più di tanto dall’ultimo posto utile della zona play-off occupato dallo Juve Stabia a quota 16. Le quote Serie B non annoverano il Bari tra le possibili candidate per un approdo in Serie A nella prossima stagione. Sassuolo, Pisa, Cremonese, Palermo e Spezia si dividono il favore dei pronostici.

Il Bari calcio e uno stadio, il San Nicola, che ha indubbiamente visto tempi migliori, inclusi i mondiali del 1990 ospitando anche la finale del terzo e quarto posto, forse in onore di quel Antonio Matarrese, barese e allora presidente della FIGC. Oltre a essere stato presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Matarrese fu anche presidente del Bari Calcio negli anni compresi tra il 1977 e il 1982. In quel quinquennio il Bari sfiorò la promozione in Serie A e si aggiudicò anche la Coppa Italia Primavera.

Gli appassionati di calcio un po’ più “âgée” avranno sicuramente qualche reminiscenza della Mitropa Cup, ebbene, il Bari se la aggiudicò nel 1990. La Mitropa o Coppa dell’Europa Centrale è la più antica manifestazione continentale: la sua prima edizione, infatti, risale al lontano 1927. A partire dagli anni ’60 con l’avvento e la diffusione delle altre coppe continentali la Mitropa perse sempre più importanza divenendo una manifestazione dedicata alle squadre vincitrici dei campionati cadetti fino al 1992, anno in cui si tenne l’ultima edizione di quella competizione calcistica.

Di rilievo per il Bari Calcio anche il biennio 2009 – 2010 ma si trattò del classico canto del cigno: nel 2011 vengono alla luce delle vicende legate al calcio scommesse in cui sono coinvolti anche alcuni giocatori del Bari. Alla fine delle indagini, in coincidenza della stagione 2012- 2013 la squadra viene penalizzata di 5 punti e retrocede in B. Il peggio arriverà col fallimento del 2018, fallimento che sancirà la fine Football Club Bari 1908.

L’attuale squadra del Bari, la nuova S.S.C. Bari, è di proprietà della Filmauro S.r.l., già proprietaria dal 2004 del Calcio Napoli. Presiede ambedue le squadre il Presidente Luigi De Laurentiis.