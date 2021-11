Il tifoso rimasto incastrato nel tornello: “Sto soffrendo, a volte i telefoni son peggio dei coltelli”

Il tifoso romanista rimasto incastrato nel tornello si sfoga

Il tifoso della Roma protagonista della brutta disavventura prima di Roma-Milan si sfoga su Instagram per quello che è successo: “A volte i telefoni possono essere peggio dei coltelli. Già ho dolori fisici, non mi merito di essere anche massacrato moralmente. Non chiedo compassione, ma solo un po’ di rispetto per una persone che soffre. Un ringraziamento speciale a coloro che hanno fatto i video e che sono gli stessi che mi hanno spinto e causato tutto“.