Fantacalcio: Raspadori ed Immobile i migliori; un messaggio per Mancini?

L’Atalanta irrompe verso lo scudetto, ma è Immobile il migliore di giornata al Fantacalcio

Giornata ricca di reti e caratterizzata dalla vittoria dell’Atalanta al Maradona, che porta a quattro il numero delle pretendenti al titolo. Quattro come i gol del Verona, che rimonta clamorosamente il Venezia nel derby veneto. Classifica più corta ed avvincente in vetta col Napoli che passa di colpo dal primo al terzo posto ed il Milan che torna da solo al comando. Tuttavia i migliori di giornata risultano Immobile e Raspadori che mettono a segno una doppietta a testa (come Simeone) quasi a voler rafforzare la loro candidatura per gli spareggi mondiali di marzo; ricevuto Mancini?

Considerando che per quanto riguarda il ruolo attribuito facciamo riferimento al metodo CLASSIC, vediamo com’è andata ruolo per ruolo nel sedicesimo turno.

PORTIERI – Non un bel turno per gli estremi difensori che strappano voti piuttosto bassi; il migliore della giornata è così il rientrante Strakosha, l’unico dei portieri con la fantamedia ferma al 6 che può vantare un bel 7 in pagella. Stesso punteggio di base, ma rovinato dalle reti subite, per il genoano Sirigu e per Consigli. Da dimenticare il pomeriggio di Romero; il portiere argentino del Venezia subisce ben quattro reti nella rimonta del Verona in laguna e finisce col rimediare una fantamedia del 1,5. Stessa partita e stesso fantavoto per il dirimpettaio Montipò che raccoglie un pallone in meno in fondo al sacco ma paga il grave errore sul parziale 3-0 di Henry.

DIFENSORI – Sono ben quattro i difensori da 10 in pagella! Hickey, Biraghi, Dumfries e Cuadrado arrotondano tutti con un gol le loro ottime prestazioni da 7. Citiamo in particolare il colombiano della Juventus che segna da calcio d’angolo e per l’olandese nerazzurro alla prima rete in serie A. L’autorete condanna Carboni alla maglia nera di giornata tra i calciatori di movimento (fm 3,5). Alle sue spalle sono ben 6 i difensori che non vanno oltre il 4,5 di fantamedia. Tra questi scegliamo la premiata ditta Ferrari-Chabot che totalizzano la non certo onorevole votazione senza nemmeno macchiarsi di un’ammonizione.

CENTROCAMPISTI – Giornata da incorniciare per Bajrami e Calhanoglu; entrambi impreziosiscono con un gol ed un assist la loro prestazione, totalizzando un invidiabile 11,5 di fantamedia. Sono in cinque, Freuler, Maleh, Kessie, Saelemaekers e Zielinski, i calciatori in mezzo al campo che raggiungono il 10 di fantamedia; si ferma a 9,5, ma solo perché espulso, il laziale Milinkovic-Savic. Peggior centrocampista di giornata è Di Tacchio della Salernitana che si guadagna un 5 in pagella che il giallo porta ad un poco onorevole 4,5 di fantamedia.

ATTACCANTI – Due attaccanti azzurri, Immobile e Raspadori, si contendono la palma del migliore di giornata: entrambi toccano quota 14 grazie alle doppiette rifilate rispettivamente alla Sampdoria ed al Venezia. Un gradino sotto c’è Giovanni Simeone, stesso bottino di gol ma mezzo punto in meno in pagella ed un giallo penalizzante. Stavolta non ci sono votacci per le punte anche se sono addirittura in 10 a “meritare” il 5 in fantapagella. Tra questi evidenziamo l’udinese Beto, splendido protagonista infrasettimanale contro la Lazio, e Simy, lontanissimo parente dell’attaccante che lo scorso campionato alimentava da solo le speranze di salvezza del Crotone.