Fantacalcio – Calhanoglu e Gudmundsson TOP di centrocampo, male…Maleh!

Anche in mezzo al campo svetta il nerazzurro: Calhanoglu è il Top dell’anno

Dopo il miglior portiere ed il miglior difensore arriva anche la palma di miglior centrocampista: l’Inter di quest’anno è stata davvero un asso pigliatutto; come prevedibile è infatti il turco Calhanoglu con il suo 7,70 di fantamedia, il miglior uomo di mezzo campo, in virtù di 3 assist e 13 reti realizzate, delle quali 10 su calcio di rigore, fondamentale nel quale si è rivelato infallibile e che gli ha consentito di sopravanzare la sorpresissima di stagione, l’islandese Gudmundsson che totalizza una fantamedia di 7,64 pur realizzando una rete ed un assist in più del regista interista, ma subendo una penalizzazione proprio a causa di un penalty fallito. Alle spalle dei due giganti (primi a pari merito anche nella classifica al netto di BONUS e MALUS con 6,47 di media, si piazza l’atalantino Koopmeiners con 7,53, davanti al milanista Pulisic (6,33) e all’altro orobico De Ketelaere con 6,32. Non considerando i bonus come detto il vertice della graduatoria resta invariato ma al terzo posto il “Koop” viene affiancato da un altro nerazzurro, Mkhitaryan con 6,40, ed al quarto troviamo il bolognese Ferguson con 6,39, entrambi penalizzati nella classifica generale da qualche cartellino giallo di troppo.

Fra i centrocampisti che hanno totalizzato un numero di presenze inferiore al numero minimo (25) da noi preso in considerazione, ma hanno saputo certamente conquistare il cuore e la riconoscenza di chi ha avuto la lungimiranza (o la fortuna) di inserirli in rosa, il TOP è Maldini che vanta la fantamedia di 6,97 in 16 apparizioni a referto; alle sue spalle Gaetano con 6,88 in 17 partite e Fabbian con 6,86 e 22 gettoni.

CENTROCAMPISTI FLOP – Nessun nome altisonante tra i peggiori della stagione. Per fantamedia assoluta il FLOP del campionato risulta essere il cagliaritano Makoumbou con 5,61; alle sue spalle, fedele al cognome che porta, ecco Maleh con 5,66 e poi Ramadani con 5,72. Escludendo i BONUS, e soprattutto i MALUS, il calciatore del Cagliari non compie passi avanti (5,62) mentre al secondo posto “sale” M. Henrique del Sassuolo con 5,79 al pari del solito Maleh. In quarta posizione una delle delusioni partenopee: Zambo Anguissa con 5,82. Pur giocando meno si sono distinti negativamente anche Basic (5,36 di fantamedia in 14 partite), Deiola, 5,59 con 22 presenze, e Akpa Akpro con 5,64 e 14 voti a referto.