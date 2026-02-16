L’infortunio Gila è uno delle principali preoccupazioni in casa Lazio. Il difensore, uno dei giocatori più importanti della rosa di Sarri, è stato sostituito durante il match contro l’Atalanta. Adesso bisogna capire bene le sue condizioni. A Formello sono attesa della risonanza magnetica.

Infortunio Gila, tra oggi e domani la risonanza magnetica

Momento non facile in casa Lazio, c’è tanta apprensione attorno all’infortunio occorso a Mario Gila, durante Lazio-Atalanta. Il difensore spagnolo ha chiesto il cambio all’intervallo ed è uscito visibilmente dolorante al ginocchio sinistro. Il problema sarà nato durante due duelli in campo: prima con Krstovic e poi con Zalewski, scontri che alla fine lo hanno costretto a lasciare il campo.

Sono subito stati fatti i primi esami e, i riscontri avuti, hanno certificato un’infiammazione al tendine rotuleo. Purtroppo, sembrano non bastare questi esami, in quanto non è però ancora ben chiara l’origine del problema e serviranno nuovi accertamenti. I prossimi esami serviranno sia per quantificare lo stop sia per capire meglio i tempi di recupero. Sarà quindi fondamentale sottoporre il calciatore a risonanza, e lo si farà nella giornata di oggi o in quella di domani.