Infortunio Leao, il portoghese si allena a parte: ultimi aggiornamenti

Il Milan, in piena emergenza già dalla prima di campionato, dove ha visto la Cremonese portare via i tre punti, ha il disperato bisogno di ritrovare un giocatore importante: Rafa Leao. I rossoneri hanno subito molto la sua assenza, con forti lacune in zona offensiva.
Infortunio Leao, non ci sarà contro il Lecce
Il portoghese è una risorsa fondamentale per il tecnico Allegri che spera di riaverlo per il match contro il Lecce. Ma a Milanello non sono convinti, si procede con i piedi di piombo, non bisogna accelerare i tempi per evitare una ricaduta. L’attaccante ha avuto un fastidio al polpaccio non semplice, non va quindi sottovalutato, bisogna agire con la massima cautela.
Nell’ultimo allenamento Leao si è allenato a parte al centro sportivo di Carnago controllato dallo staff medico rossonero. Il match con il Lecce si giocherà nell’anticipo di venerdì, difficile che l’ex Lille riuscirà a essere in campo contro i salentini. Molto probabilmente Leao tornerà a disposizione di Allegri per la prima uscita dopo la sosta, quella prevista a San Siro contro il Bologna il 24 settembre alle ore 20,45.