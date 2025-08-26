Infortunio Leao, il portoghese si allena a parte: ultimi aggiornamenti

Il Milan, in piena emergenza già dalla prima di campionato, dove ha visto la Cremonese portare via i tre punti, ha il disperato bisogno di ritrovare un giocatore importante: Rafa Leao. I rossoneri hanno subito molto la sua assenza, con forti lacune in zona offensiva.

Infortunio Leao, non ci sarà contro il Lecce

Il portoghese è una risorsa fondamentale per il tecnico Allegri che spera di riaverlo per il match contro il Lecce. Ma a Milanello non sono convinti, si procede con i piedi di piombo, non bisogna accelerare i tempi per evitare una ricaduta. L’attaccante ha avuto un fastidio al polpaccio non semplice, non va quindi sottovalutato, bisogna agire con la massima cautela.