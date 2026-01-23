Infortunio Mancini, a rischio per Roma-Milan: il difensore va valutato

Infortunio Mancini da affrontare per Gasperini. Il difensore giallorosso è a rischio per il big match in programma per domenica sera all’Olimpico contro il Milan.

Infortunio Mancini, difensore in valutazione

Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, ha subito una contusione al flessore. Il giocatore è entrato nel finale della gara di Europa League di ieri sera contro lo Stoccarda. Il giocatore si è infortunato dopo un intervento in area per evitare un gol degli avversari. Da valutare in giornata le sue condizioni in vista della sfida di domenica sera all’Olimpico contro il Milan.

Mancini, è stato medicato nell’immediato dallo staff sanitario giallorosso, è comunque rimasto in campo pur continuando a toccarsi la gamba destra e mostrando qualche problema. Oltre al difensore, anche Ferguson ha accusato qualche problema. L’attaccante ha accusato un problema alla caviglia sinistra. Da valutare anche le sue condizioni in vista del Milan.