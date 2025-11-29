Una sfortuna dopo l’altra in casa Juve. Potrebbe essere grave l’infortunio subito da Dusan Vlahovic, a far capire la situazione è lo stesso giocatore della Juventus.

Infortunio Vlahovic, problema muscolare

Infortunio serio per Dusan Vlahovic. Alla mezz’ora della sfida di campionato con il Cagliari, ancora in corso, sul risultato di 1-1, l’attaccante bianconero si è dovuto fermare per un infortunio muscolare.

Nell’istante in cui il giocatore, diretto verso la porta, calcia verso la zona di Caprile, si è fermato. Per lui un forte dolore alla coscia sinistra e ha abbandonato subito il campo. L’attaccante serbo è uscito dal campo quasi in lacrime. Ciò che dà un brutto segnale sono le sue parole a mister Spalletti: “Mi sono fatto molto male”. L’attaccante serbo, che aveva avuto un problema muscolare nei mesi passati, sembrava aver recuperato dall’affaticamento muscolare subito con la Nazionale, ma ora potrebbe essere costretto a fermarsi nuovamente e forse per lungo tempo. Intanto al suo posto spazio a David.