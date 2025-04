Serata da dimenticare per la Juventus, non solo per la sconfitta a Parma, ma è anche costretta a fare nuovamente i conti con gli infortuni. A fermarsi stavolta è Dusan Vlahovic, che al Tardini ha rimediato un piccolo fastidio muscolare. Oggi il serbo sarà sottoposto agli esami strumentali, così da fare chiarezza sull’entità dell’infortunio.

Infortunio Vlahovic, oggi gli esami strumentali

È certamente a rischio per la gara di domenica il serbo, per quanto Tudor speri di rivederlo in campo subito e senza grosse conseguenze, potrebbe fare un turno di riposo. La coscia destra, però, preoccupa e tiene in allerta Vlahovic per la prossima di campionato.

Le condizioni di Dusan Vlahovic verranno monitorate nelle prossime ore, con gli esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio alla coscia destra. Se il problema fosse di lieve entità, l’attaccante potrebbe recuperare in tempi brevi, ma se si trattasse di una lesione muscolare più seria, i tempi di recupero potrebbero allungarsi da dieci giorni a un mese. Questo scenario potrebbe mettere a rischio il suo finale di stagione e la sua partecipazione alla corsa al quarto posto che vale la qualificazione alla Champions League, unico obiettivo essenziale per i bianconeri.