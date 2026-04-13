Infortunio Yildiz preoccupa l’ambiente bianconero. Il giocatore turco, una delle pedine più importanti della rosa di Luciano Spalletti, è andato ko nel match contro l’Atlanta di sabato scorso. Ancora non si hanno certezze sulla presenza del giocatore per la prossima partita della Juve.

Infortunio Yildiz, ultimi aggiornamenti

Kenan Yildiz è uscito all’intervallo di Atalanta-Juventus a causa di problemi fisici. Il turco, a causa delle sue non perfette condizioni fisiche, evidenti già sabato mattina, sono peggiorate durante il match alla New Balance Arena di Bergamo. La stellina bianconera aveva un fastidio al ginocchio sinistro ma aveva dato il suo via libera a Spalletti per giocare ma, per evitare un sovraccarico fisico, poi il tecnico bianconero lo ha tolto dopo il primo tempo per far entrare David.

A quanto pare, non c’è particolare apprensione in casa Juve per le prossime partite, ma Yildiz potrebbe comunque fare controlli approfonditi al J Medical per chiarire meglio la situazione. La sua gestione verso il Bologna sarà quindi divisa tra campo e terapie. Solo nei prossimi giorni si potranno avere maggiori informazioni sulle sue condizioni fisiche e sulla sua presenza allo Stadium contro i Felsinei domenica 19 aprile.