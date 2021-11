Insigne-Inter, importanti novità

De Laurentiis scarica Insigne, l’Inter si avvicina

Inter-Insigne, matrimonio in vista. Il rinnovo di contratto con il Napoli non arriva, c’è chi è pronto a scommettere che il matrimonio con l’Inter si farà. La gazzetta dello sport lancia la bomba, secondo la rosea le possibilità che il calciatore napoletano firmi a fine anno con i nerazzurri salgono di ora in ora.

Le parole di De Laurentiis fanno crescere ancor più le possibilità: “Non ho mai forzato la mano, lascio democraticamente agli altri decidere la cosa migliore per la loro vita, per la loro professione, per il loro futuro. Se Insigne pensa che la sua vita professionale debba concludersi a Napoli, siamo qui ad accoglierlo a braccia aperte. Se pensa invece che il suo percorso a Napoli sia concluso, ce ne faremo tutti quanti una ragione, lui per primo che ha fatto questa scelta e noi che dovremo accettare questa decisione”. Queste le parole di ieri di De Laurentiis che aprono scenari concreti per l’addio di Lorenzo Insigne al Napoli a parametro zero.