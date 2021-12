Insigne verso Toronto: i giocatori italiani più pagati in A e nel mondo

Con l’ormai probabile addio di Lorenzo Insigne al Napoli, il talento di Frattamaggiore, se accetterà l’offerta monstre del Toronto, diventerà il calciatore italiano più pagato del mondo. Ma chi ci sarebbe in un’eventuale top 5 dei giocatori italiani più pagati?

5) Leonardo Bonucci, 6,5 milioni di euro

Il campione d’Europa in carica, con la Nazionale, e pilastro della Juventus di Allegri, percepisce 6,5 milioni di euro. La cifra attuale è stata negoziata durante l’ultimo rinnovo, nel 2019, dopo che Bonucci era già tornato a Torino dopo l’anno al Milan. Il suo contratto scadrà nel 2024.

4) Jorginho, 6,6 milioni di euro

Stipendio di poco superiore a Bonucci (ma, si sa, in Premier girano molti più soldi) per il candidato al pallone d’oro 2021 che è al Chelsea dal 2018 (da quando Maurizio Sarri lo volle fortemente per i blues). Il suo contratto scadrà nel 2023.

3) Gianluigi Donnarumma, 7 milioni di euro

È stato il caso dell’annata scorsa con il lunghissimo tira e molla tra Raiola e il Milan che alla fine si è risolta con l’addio del portierone, cresciuto nel vivaio del club rossonero. Ad accoglierlo gli sceicchi del PSG che hanno accontentato le richieste del suo esigente procuratore con un contratto che terminerà nel 2026.

2) Marco Verratti, 11 milioni di euro

Si rimane a Pargi per il secondo posto della graduatoria. Marco Verratti è ormai nella capitale francese da quasi 10 anni (è arrivato nel 2012). Da lì una lunga scalata fino alle vette del calcio europeo (e del monte stipendio) con un accordo che è stato rinnovato nel 2019 e che finirà nel 2024.

1) Lorenzo Insigne, 11,5 milioni di euro

Se Insigne accettasse, supererebbe proprio Verratti in testa a questa classifica. Per l’attuale capitano del Napoli una proposta di 11,5 come base fissa più alcuni bonus che potrebbero far salire il compenso di altri 4,5 milioni circa.