Inter – Atalanta, le scelte di Inzaghi e Gasperini: le formazioni

Titolarissimi per l’Inter. Difesa con Bisseck, de Vrij e Bastoni. In mezzo al campo Çalhanoğlu coadiuvato da Barella e Mikhitaryan, supportati da Dumfries e Dimarco sulle fasce. In avanti la coppia composta da Lautaro Martinez e Thuram. Gasperini opta per De Ketelaere accanto a Lookman come terminali offensivi, sostenuti da Pasalic sulla trequarti. A centrocampo de Roon con Ederson, Bellanova e Zappacosta sulle fasce. Terzetto di difesa: Kossonou, Hien e Kolasinac.

Inter – Atalanta, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mikhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.