Alessandro Bastoni deve ancora recuperare la forma, dopo l’infortunio procuratosi durante il ritiro con la nazionale il 15 novembre scorso. Oggi il difensore dell’Inter dovrà sottoporsi a nuovi esami.

Inter, il punto sulla difesa a cominciare da Bastoni

Durante il ritiro della nazionale italiana allenata da Luciano Spalletti, Bastoni si è infortunato, procurandosi una lesione muscolare al polpaccio della gamba destra. Tale infortunio obbligherà il giocatore e restare a riposo, e non sarà quindi disponibile a giocare contro la Juventus nel match di domenica 26 novembre all’Allianz Stadium. L’Inter attende con il fiato sospeso l’esito degli esami di oggi per sapere quali saranno i tempi di recupero del difensore. La Gazzetta dello Sport ha riportato che: “Il difensore spera in buone notizie che non lo allontanino troppo dal rientro”. Secondo il quotidiano, Bastoni punterebbe a tornare a disposizione della propria squadra entro il 3 dicembre, in vista della partita con il Napoli.