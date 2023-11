Secondo quanto riporta SportMediaset, ci sarebbero una buona e una cattiva notizia per la squadra di Simone Inzaghi. La buona notizia riguarda le condizioni di Marko Arnautovic, l’attaccante austriaco reduce da un problema nell’ultimo match disputato con la Nazionale austriaca, ha rimediato solo una contusione e potrà giocare contro la Germania per ricaricare le pile. La cattiva notizia invece, riguardano le condizioni di Alessandro Bastoni, per il quale resta un po’ di apprensione.

Inter, Inzaghi costretto a rimodellare la difesa

Il difensore dell’Inter svolgerà ulteriori esami nella giornata di martedì, da lì si capirà se il giocatore potrà rientrare entro fine anno, o se lo stop sarà più lungo del previsto. Il tecnico piacentino nel frattempo, rimodella la difesa per prepararsi alla sfida contro la Juventus: Darmian farà il braccetto di destra, Acerbi a sinistra con De Vrij al centro.