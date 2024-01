Inter, Bastoni torna in gruppo, out Dumfries | Le ultime da Appiano Gentile

Archiviata la vittoria in supercoppa Inzaghi ha concesso ieri a tutto il gruppo un giorno di riposo dopo la grande vittoria di Ryad. Oggi l’Inter riprende gli allenamenti in vista della sfida delicata e difficile di domenica sera contro la Fiorentina.

Inter, Bastoni domani torna in gruppo

Dopo aver saltato per infortunio la gara contro il Napoli, Alessandro Bastoni è pronto a tornare in gruppo ed essere a disposizione per Firenze considerando che è un elemento fondamentale della difesa nerazzurra e per la squadra. Sarà decisamente importante avere tutti a disposizione per i prossimi impegni tra campionato, il recupero a febbraio della gara contro l’Atalanta, la sfida decisiva per lo scudetto a San siro contro la Juventus, e la Champions che tornerà da febbraio.

Intanto secondo Fcinter1908.it Dumfries oggi non si allenerà per motivi familiari, permesso già comunicato e concesso dall’Inter.