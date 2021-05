Inter, parla Marotta

L’Inter ha iniziato un ciclo con uno staff vincente e sembra non esserci motivo per arrestarsi qui. La società nerazzurra ha intenzione di correre veloce verso il successo e continuare il dominio in Serie A, ma soprattutto di iniziare a farsi largo anche in Europa. Beppe Marotta ha dato qualche speranza sul futuro, nell’intervista pre-gara contro la Juventus allo Stadium.

Inter, Marotta: “Vincere è sempre una grande emozione”

Beppe Marotta prima di Juventus-Inter: “Siamo qui a Torino da campioni d’Italia, una cosa insperata nelle tempistiche che ci dà soddisfazione. Onoreremo l’impegno al massimo, è iniziato un ciclo e vogliamo continuarlo. Ora ci godiamo il traguardo”. L’Ad nerazzurro continua: “E’ un vincente ed è normale che sia molto ambizioso. Il suo ciclo è iniziato molto bene e vorrà migliorar lo. Molto presto incontrerà Zhang e speriamo si possa continuare insieme”.

Gli screzi con la sua ex società, la Juve, si sono intensificati quest’anno, la gara di questa sera è ricca di ambizioni. Marotta afferma: “Vincere è sempre una grande emozione. Questo scudetto con l’Inter forse è arrivato inaspettato nelle tempistiche, quindi ci stiamo godendo l’impresa. Ho voltato pagina rispetto al passato e venire in nerazzurro mi ha portato stimoli e motivazioni”.