Inter, Bergomi: “Il campionato non è chiuso. Giusto però fare turnover a Lecce”

“Se vinci la Supercoppa ti dà tanto a livello di morale e di autostima, ma ora obbliga l’Inter a inserire in un momento già complicato una gara difficile come quella contro Gasperini”.

“Giusto dare spazio a Frattesi che deve e merita di giocare di più. Anche altri però meritano una possibilità, fermo restando che con Lautaro, Mkhitaryan, Acerbi, Dimarco e Dumfries titolari, una certa identità tattica ci sarà sempre”.

Vista la classifica, c’è il rischio che l’Inter si concentri solo sul ritorno di Champions?

“Io non credo. Inzaghi è stato chiaro dicendo che voleva i giocatori concentrati anche di notte. Non credo che i nerazzurri si distrarranno nelle prossime sfide, sanno di giocarsi moltissimo e sono convinto che l’Inter scenderà in campo con la giusta mentalità“.

Anche lei considera chiuso il campionato?

“Non lo è assolutamente. Conoscendo Allegri e Pioli so che nella rimonta ci credono, anche se il Milan giocando il giovedì sprecherà molte energie e la Juve ha già sciupato belle occasioni”.

La parola d’ordine, dunque, è “niente calcoli o tabelle”?