Inter, Bergomi elogia Asllani: “E’ stata una prova di maturità importante”

Beppe Bergomi a “Sky Sport” ha parlato della vittoria dell’Inter contro la Fiorentina e della grande prova che ha disputato Asllani, con il compito non semplice di sostituire Calhanoglu. Le parole dell’ex capitano interista.

Inter, vittoria importante quella a Firenze

“Tappa fondamentale nel percorso del campionato, se conosco Inzaghi, era uno scontro diretto e l’anno scorso dopo la Supercoppa era arrivata una sconfitta in casa con l’Empoli. L’Inter la temeva questa gara perché la Fiorentina va sopra ritmo e ti mette in difficoltà. La squadra nerazzurro ha vinto da squadra consapevole e matura, non ha fatto una grande partita ma ha vinto bene”.

Poi su Asllani l’ha voluto omaggiare con dei complimenti: