Inter, Beukema più di Buongiorno per il dopo Acerbi | Marotta punta l’olandese

Marotta guarda in Italia per rinforzare la difesa e mette gli occhi su Beukema e su Buongiorno.

L’Inter vuole ringiovanire la difesa. Acerbi (36 anni compiuti e oggetto di valutazione già alla fine di questa annata) e De Vrij (32 primavere e contratto in scadenza nel 2025) sono in là con gli anni e i nerazzurri in estate andranno a caccia di un nuovo centrale.

Buongiorno e Beukema i primi sulla lista di Marotta

Tra i profili valutati da Marotta c’è Buongiorno del Torino ma la valutazione dei granata spaventa e per questo, secondo il Corriere dello Sport, nei radar è finito Sam Beukema del Bologna. Il difensore Olandese per costi e qualità potrebbe essere il centrale perfetto nella difesa a 3 di Simone Inzaghi, nonostante quest’anno stia facendo vedere cose ottime in coppia con Calafiori. Marotta lo segue e ci pensa per quest’estate.