Inter, De Vrij e Arnautovic recuperati per l’Udinese | Le ultime sugli infortunati

De Vrij e Arnautovic torneranno a disposizione per la gara contro l’Udinese del prossimo fine settimana. I due giocatori dell’Inter presto rientreranno ad allenarsi con il resto della squadra in vista del match di Udine. Nerazzurri che riprenderanno gli allenamenti ad Appiano Gentile solamente domani.

Inter, per Cuadrado rientro fissato nel mese di aprile

Secondo la “Gazzetta dello Sport” gli infortunati per recuperare nel minor tempo possibile si sono allenati individualmente persino ieri ad Appiano, compreso Cuadrado che dopo essere stato operato al tendine achilleo sinistro quasi 4 mesi fa, potrebbe rientrare tra i convocati a metà mese per la sfida con il Cagliari. Per l’Inter il mese d’aprile sarà tremendamente decisivo per le sorti del suo ventesimo scudetto.