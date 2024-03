Verso Inter-Empoli: Acerbi sarà titolare, out De Vrij | Le ultime da Appiano Gentile

L’Inter è pronta a prepararsi per la sfida di lunedì sera contro l’Empoli, e le ultime da Appiano Gentile riferiscono la quasi certa titolarità di Acerbi dopo la non squalifica per il caso Juan Jesus. A completare la difesa non ci sarà De Vrij ancora infortunato.

Verso Inter-Empoli: la situazione infortunati in casa nerazzurra

Secondo “Sky Sport” De Vrij non ci sarà nella gara contro l’Empoli, e i nerazzurri dovranno farne a meno molto probabilmente anche per la prossima gara, le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno. Per quanto riguarda Sommer bisognerà attendere anche per lui i prossimi giorni che saranno decisivi, ma il portiere svizzero ha molte chance di poter recuperare già per lunedì.