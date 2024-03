Inter, Acerbi sempre più in bilico: Marotta pensa a due alternative

Oltre a fornire a Francesco Acerbi supporto umano e legale per aiutare la Procura Federale a indagare sui suoi presunti commenti razzisti nei confronti di Juan Jesus, all‘Inter non è piaciuto quanto accaduto nelle ultime settimane.

Inter, Marotta pensa a sostituire Acerbi

Si legge dunque sul quotidiano torinese, che il futuro in nerazzurro dell’ex Lazio resta in dubbio, tanto che Marotta sta valutando un intervento per sistemare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. L’obiettivo principale era Buongiorno del Torino, che però rimarrà un sogno di mercato a meno che i nerazzurri non vendano un big per 80 milioni di euro o più entro tre mesi. Ad oggi, Marotta tiene d’occhio altri giocatori come Schuurs del Torino e Jaka Bijol, il 25enne gigante sloveno dell’Udinese che piace anche alla Roma.