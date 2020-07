Inter-Brescia 6-0: L’Inter disintegra il Brescia. Tabellino e Highlights

Inter-Brescia 6-0

Sono entrati a Parma come i raggi di sole penetrano le nubi di una tempesta che sembra imminente. L’Inter è riuscita a vincere e Antonio Conte li ha premiati. Young, Sanchez e Moses si sono dimostrati determinanti nella vittoria di oggi contro il Brescia. I nerazzurri hanno il dominio del pallone agevolati dal fatto che gli avversari sono ultimi in Serie A per possesso palla medio, ma si impongono soprattutto grazie al doppio regista. Borja Valero si posiziona sul centro-sinistra, mentre Sanchez a destra e più avanzato. Il cileno è anche un attaccante puro che si dimostra pure molto freddo e preciso dal dischetto al 20°. Oggi però si distingue in modo particolare per le sue doti di assistman. Al 5° infatti offre un cioccolatino per Young che schiaccia la palla e segna a fil di palo. Il primo gol rappresenta bene il modo di giocare oggi dell’Inter. Il Brescia congestiona la parte centrale del campo e allora gli uomini di Conte vanno sempre, palla a terra, sull’esterno, da cui partono cross molto pericolosi. Allora occhi puntati su Moses a destra e Young a sinistra. L’inglese commette l’errore che al 3° minuto mette in porta Donnarumma, che però fa meta. E’ il momento della svolta per l’ex Manchester United, che spinge, segna e regala anche un assist per il gol, con un colpo di testa ravvicinato, di D’Ambrosio al 45°. Molto simile la rete di Gagliardini al minuto 52, questa volta da un assist di Sanchez. Nel secondo tempo, poi, entrano Erikses e Lukaku che confezionano il 5-0. Fisicità del belga e senso tattico del danese che segna ribadendo di tap-in. Corre invece sulla fascia destra Moses, il migliore del primo tempo, che illumina San Siro con colpi di tacco e galoppate, eleganza e concretezza. Al posto del nigeriano, nella ripresa, entra Candreva (autore del 6-0) che colpisce una traversa con un tiro molto potente. Questa è solo una della lunghissima lista di occasioni prodotte oggi dall’Inter per disintegrare il Brescia. La squadra di Lopez, che non aveva ancora perso dalla ripresa del campionato, ha avuto un’occasione, fallita. La situazione era e resta critica, ma la società ormai sembra averne preso atto: la rescissione del contratto di Balotelli è giustificata con la già mancata salvezza. L’Inter invece sorride dopo due partite, Sassuolo e Parma, che avevano creato dubbi intorno ad una squadra che sembrava poco capace di fare turnover.

Inter-Brescia: tabellino e highlights

Marcatori: 5’ Young, 20’ Sanchez (r), 45’ D’Ambrosio, 52’ Gagliardini, 84′ Eriksen, 88′ Candreva

Inter:(3-5-2) Handanovic, Bastoni, de Vrij, D’Ambrosio, Young, Gagliardini, Borja Valero, Barella, Moses, Lautaro, Sanchez. A disposizione: Padelli, Godin, Ranocchia, Pirola, Asamoah, Eriksen, Agoume, Biraghi, Brozovic, Candreva, Lukaku, Esposito. Allenatore: Antonio Conte

Brescia:(4-3-1-2) Joronen, Semprini, Mateju, Papetti, Sabelli, Dessena, Tonali, Zmrhal, Skrabb, Aye, Donnarumma. A disposizione: Andrenacci, Gastaldello, Mangraviti, Martella, Spalek, Ghezzi, Viviani, Bjarnason, Torregrossa. Allenatore: Diego Lopez

Arbitro: Gianluca Manganiello

Ammoniti: 41’ de Vrij, 64’ Agoume; 19’ Mateju, 62’ Semprini

Espulsi: