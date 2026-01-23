Le ultime sulle formazioni di Inter e Pisa | Le scelte di Chivu e Gilardino

La capolista Inter ospita il Pisa
Inter in campo per confermarsi in vetta, a San Siro arriva il Pisa di Gilardino. Chivu opta per un mini turnover, chance per Bonny, a centrocampo spazio a Diouf e Frattesi con il confermato Sucic.
Le formazioni di Inter Pisa
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Barella, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu
PISA (3-4-1-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni; Moreo, Durosinmi. All. Gilardino